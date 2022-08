Der Gartenbaubetrieb Greiving hofft, gut durch die Energiekrise zu kommen. Die große Ungewissheit: Bekommt die Firma im Winter genug Erdgas? FOTO: Ludger Jungeblut up-down up-down Unsicherheit durch Energiekrise Bald kein Erdgas mehr? Gartenbau Greiving in Lohne in großer Sorge Von Ludger Jungeblut | 02.08.2022, 13:54 Uhr

Der Gartenbautrieb Greiving in Wietmarschen-Lohne hat die Corona-Krise gut gemeistert, investierte zuletzt. Doch nun sorgen sich die Geschäftsführer um das, was im Winter in den Gewächshäusern groß gezogen werden soll.