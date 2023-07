Unbekannte hatten in der Nacht zum 11. Juli im Vorraum der Geschäftsstelle einen Geldautomaten gesprengt und dabei laut Polizei mehr als 100.000 Euro Beute gemacht. Foto: Henrik Hille up-down up-down Nach Automatensprengung Aufbau der Sparkasse Wietmarschen dauert bis Jahresende Von Andre Berends | 27.07.2023, 07:50 Uhr

Der Wiederaufbau der Sparkassen-Filiale in Wietmarschen nach der Automatensprengung am 11. Juli wird voraussichtlich bis Ende des Jahres dauern. Ab August will die Sparkasse vor Ort jedoch Alternativen für Kunden anbieten.