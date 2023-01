Beim Lohner Landbäcker ist Leon Osterkamp nach der erfolgreichen Ausbildung beschäftigt. Foto: Sebastian Hamel up-down up-down Auszeichnungen im Bezirk und Land Leon Osterkamp aus Wietmarschen brilliert im Bäcker-Handwerk Von Sebastian Hamel | 30.01.2023, 18:40 Uhr

Früh am Morgen, wenn die meisten Menschen noch in ihren Betten schlummern, beginnt Leon Osterkamp mit der Arbeit: Der 20-jährige Wietmarscher hat vergangenes Jahr seine Bäcker-Ausbildung beim Lohner Landbäcker abgeschlossen und ist seither als Geselle in der Backstube tätig.