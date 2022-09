Anwohner des Lidl-Marktes in Wietmarschen-Lohne, Am Hermelinghof 2, fanden in der Nacht zum Samstag keinen Schlaf. Grund war eine Alarmanlage, die wegen eines technischen Fehlers am Freitagabend ausgelöst wurde. Erst nach Stunden gelang es, die Anlage wieder abzustellen. Am Montag, 5. September, wird der Markt nach grundlegender Modernisierung um 7 Uhr neu eröffnet.

Foto: Ludger Jungeblut up-down up-down