Unter anderem musste die Landjugend am Freizeitsee eine Schutzhütte mit einer Terrasse und dazugehörigen Sitzmöglichkeiten schaffen. Foto: KLJB Lohne up-down up-down Bereicherung für Freizeitsee 72-Stunden-Aktion beendet: Das hat die Landjugend Lohne geschafft Von Julia Mausch | 15.05.2023, 16:48 Uhr

Drei Tage hat die Landjugend in Wietmarschen-Lohne am Freizeitsee gearbeitet. Eine unbekannte Aufgabe mussten die 40 Mitglieder lösen - und das Ergebnis hat es in sich.