Auf der Osnabrücker Straße in Westerkappeln sind am Donnerstag zwei Pkw frontal zusammengestoßen. Die Fahrer wurden schwer verletzt. Foto: Heinrich Weßling up-down up-down 22-Jähriger gerät in Gegenverkehr Zwei Osnabrücker bei Frontalzusammenstoß in Westerkappeln schwer verletzt Von Heinrich Weßling | 11.05.2023, 15:04 Uhr

Zwei Autofahrer aus Osnabrück sind am Donnerstagnachmittag bei einem Frontalzusammenstoß in Westerkappeln schwer verletzt worden. Der Unfall ereignete sich gegen 13.50 Uhr zwischen der Einmündung zum Gewerbegebiet Gartenkamp und der Westerkappelner Straße in Wersen.