Es ist angerichtet: Der Schützenverein Obermetten feiert in diesem Jahr an gleich fünf Tagen; erst das Jubelfest zum 100-jährigen Bestehen, dann das eigentliche Schützenfest. Vorsitzender Mario Brömstrup (Mitte) und sein Stellvertreter Udo Etgeton sind zuversichtlich, den Geschmack des Publikums zu treffen. Zum Jubiläum wird auch eine mehr als 170 Seiten dicke Festschrift gedruckt, die hier Niklas Schulte, zuständig für die Öffentlichkeitsarbeit im Verein, in den Händen hält. Die Schützenparade zum Jubelfest findet auf der Wiese im Hintergrund statt. Früher war das der Tennisplatz in Obermetten.

FOTO: Frank Klausmeyer