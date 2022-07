51 Mitglieder, darunter der Kultur- und Heimatverein und die Arbeitsgemeinschaft Naturschutz Tecklenburger Land (ANTL), hatten sich zusammengetan, um „etwas zu bewegen“, wie Geschäftsführer Helge Schwartz von der Betreibergemeinschaft rückblickend sagt. 180000 Euro brachten die Anteilseigner auf, um in Westerkappeln die regenerative Energie voranzubringen. „Mit der Summe war es möglich, zu dem Zeitpunkt eine große Anlage zu errichten. Aus heutiger Sicht ist sie allerdings relativ klein“, räumt Schwartz ein.

Mit einer Nennleistung von 80 Kilowatt (kW) war WKA LW 18/80 schon beim Bau deutlich kleiner als die Mitte der 1990er-Jahre durchschnittlich errichteten Anlagen. Nur Wochen später stellten die Gebrüder Wieligmann in Sennlich ein Windrad mit fast der vierfachen Nennleistung auf.

Im Frühjahr 2005 wurde die Pionieranlage durch das nicht weit entfernt von der Firma Vestas gebaute Windrad am Hülskrappenweg (150 Meter, 1,5 Megawatt) vollends in den Schatten gestellt. Bei der Windenergie wird heutzutage noch an ganz anderen Rotorblättern gedreht. Eine einzige Offshore-Anlage in der Nordsee protzt gegenüber dem Mettener Windrädchen mit 75-facher Nennleistung und wegen der Windverhältnisse mit noch vervielfachtem Stromertrag. Eine goldene Nase dürften sich die Mitglieder der Betreibergemeinschaft in den vergangenen 17 Jahren nicht verdient haben. „Im Verhältnis dazu, was wir mit dem eingesetzten Geld auf dem Kapitalmarkt an Zinsen hätten erzielen können, haben wir sicher keinen Gewinn gemacht. Aber auch keine Verluste“, sagt Schwartz.

Die Entscheidung für die Anlage folgte damals auch eher idealistischen Motiven. „Wir wollten ein Zeichen für die regenerativen Energien setzen“, betont der Geschäftsführer. Nach Meinung von Friedhelm Scheel, der die Bürgeranlage mit Martin Möllenkamp maßgeblich auf den Weg gebracht hatte, ist das nur bedingt gelungen. Er habe sich eine Aufbruchstimmung bei den Anteilseignern erhofft, noch mehr für erneuerbare Energien zu tun. „Das war ein Trugschluss“, bedauert Scheel.

Bei den Anliegern habe die Anlage einen „Sturm der Entrüstung“ entfacht. Von den „Parteisoldaten“ aus der Kommunalpolitik vermisste er Rückenwind. Scheel, der bis 1999 selbst Geschäftsführer der Betreibergemeinschaft war, ist trotzdem überzeugt, „dass wir Bürger etwas tun können, um Mutter Erde zu erhalten“. Gerade die Windkraft gehöre in die Hände der Landwirte und der Menschen vor Ort und nicht in die der Konzerne.