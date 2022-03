Wiese am Kirchplatz Westerkappeln FOTO: Frank Klausmeyer Thema im Ausschuss Neue Entwürfe: Wie geht es weiter mit der Wiese am Kirchplatz in Westerkappeln? Von Frank Klausmeyer | 02.03.2022, 13:09 Uhr

Die Diskussion über die Wiese am Kirchplatz geht in die nächste Runde. In der Sitzung des Ausschusses für Wirtschaftsförderung, Ortsmarketing, Tourismus und Kultur (WOTKA) am Donnerstag (3. März) sollen zwei neue Gestaltungsvorschläge vorgestellt werden. Die Kosten wurden gegenüber den bisherigen Planungen deutlich abgespeckt.