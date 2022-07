Bereits am heutigen Samstag gibt es auf der heimischen Anlage am Schulzentrum zwei Spiele der Tennisabteilung. Ab 13 Uhr spielt die Damen-50-Mannschaft in der Verbandsliga gegen den TC Breckerfeld. Nach dem guten dritten Platz in der Vorsaison geht die Mannschaft gestärkt in die neue Runde. Mit Christel Plake hat das Team eine sehr gute Spielerin dazugewinnen können und rechnet sich im Heimspiel gegen den TC Breckerfeld gute Erfolgschancen aus.