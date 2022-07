Fünf bis sieben Bier will die Angeklagte am Vorabend getrunken haben. Der Richter ging jedoch davon aus, dass mehr Alkohol im Spiel gewesen sein müsse. FOTO: imago images/MiS (Symbolbild) up-down up-down Alkohol oder Diabetes als Ursache? Westerkappelnerin nach Unfall wegen fahrlässiger Verkehrsgefährdung verurteilt Von Frank Klausmeyer | 08.07.2022, 11:07 Uhr

Restalkohol wird im Straßenverkehr oft unterschätzt. Autofahrer riskieren nicht nur ihren Führerschein, sondern bringen sich und andere in Gefahr. Dafür beispielhaft, so sagte es der Richter am Amtsgericht Tecklenburg, sei ein Unfall, der sich zu Jahresbeginn auf der Tecklenburger Straße in Westerkappeln ereignete.