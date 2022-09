Bei welchen Auf- und Ausgaben im Rahmen der Haushaltskonsolidierung der Rotstift angesetzt werden soll, muss der Westerkappelner Rat nun entscheiden. Symbolfoto: imago images/McPhoto up-down up-down Am Donnerstag, 29. September Westerkappelner Rat berät in Sondersitzung: Wo wird gespart - und wo nicht? Von Frank Klausmeyer | 28.09.2022, 16:08 Uhr

Am Donnerstag, 29. September, geht es ans Eingemachte. Der Westerkappelner Rat muss in einer Sondersitzung beschließen, bei welchen Auf- und Ausgaben im Rahmen der Haushaltskonsolidierung der Rotstift angesetzt werden soll (oder auch nicht) und in welchem Maße dies geschehen soll. Wird das ein Katalog der Grausamkeiten?