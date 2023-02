Einen Nachtflohmarkt veranstalten die „Freunde der Awo-Kita Am Königsteich“ in Westerkappeln. Symbolfoto: dpa/Monika Skolimowska up-down up-down An der Awo-Kita Am Königsteich Westerkappelner Nachtflohmarkt soll am 10. März 2023 stattfinden Von Anke Beimdiek | 10.02.2023, 08:10 Uhr

Der Westerkappelner Nachtflohmarkt der „Freunde der Awo-Kita Am Königsteich“ geht am Freitag, 10. März, in die 24. Runde.