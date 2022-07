Live in Brüssel: die Rolling Stones mit Ronnie Wood, Mick Jagger und Keith Richards (von links). FOTO: imago images/Belga up-down up-down Konzertbesuch in Brüssel Westerkappelner erfüllen sich Herzenswunsch: Mit dem Rolli zu den Rolling Stones Von Anke Beimdiek | 28.07.2022, 14:43 Uhr

60 Jahre ist es her, dass die Rolling Stones erstmals unter diesem Namen im Londoner Marquee Club auftraten. Jetzt haben Nico Rogel und Felix Weigert Mick Jagger, Keith Richards, Ronnie Wood und ihren Tross an Begleitmusikern live in Brüssel gesehen.