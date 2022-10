Für zwei Stunden werden die Westerkappelner Hausärzte am Montag die Arbeit niederlegen. Foto: imago images/Westend61 up-down up-down Für Erhalt der ambulanten Medizin Westerkappelner Hausärzte treten an diesem Montag in den Warnstreik Von Frank Klausmeyer | 09.10.2022, 13:59 Uhr

Die Westerkappelner Gemeinschaftspraxis am Wilkenkamp sowie die Hausarztpraxen Simon und Thrän treten am Montag, 10. Oktober, in den Warnstreik. Warum?