Der Intensivschwimmkurs hat sich gelohnt: Nach zwei Wochen Training springen die Kinder unter den Augen von Schwimmlehrer Thomas Wesselmann und Sportlehrerin Madlena Farthmann wie selbstverständlich vom Ein- und sogar Drei-Meter-Brett. Foto: Frank Klausmeyer up-down up-down Mit Kurs im Freibad Bullerteich zum Seepferdchen - oder mehr Westerkappelner Grundschule kümmert sich intensiv um Nichtschwimmer Von Frank Klausmeyer | 31.08.2022, 16:00 Uhr

Die Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) schon vor einem Jahr einen „Stau an Nichtschwimmern“. An der Grundschule am Bullerdiek ist dieser jetzt vielleicht nicht ganz, aber doch weitgehend aufgelöst worden.