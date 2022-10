Auf Initiative von Jasmin Wollert reist Georg Fels im Januar nach Uganda, um in einem Kindergefängnis in Arua einen Foodgarden anzulegen. Foto: Mana Foundation up-down up-down Im Januar geht‘s nach Afrika Westerkappelner Agraringenieur Georg Fels will in Uganda Kindern im Gefängnis helfen Von noz.de | 14.10.2022, 14:18 Uhr

Der Agraringenieur Georg Fels, der in Westerkappeln mit seiner Frau eine eigene Baumschule mit Endverkaufsbetrieb betreibt, will im Januar nach Arua in Uganda reisen. Zwei Wochen lang will er dort den Nutzpflanzanbau in einem Kindergefängnis auf den Weg bringen.