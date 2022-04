Default Bild FOTO: Archiv Westerkappeln Ziel: Lorenz das Handwerk legen 16.02.2005, 23:00 Uhr

"Wenn du im Handwerk etwas werden willst, dann nicht in Deutschland." Thorsten Lorenz stimmt in das Klagelied der Unternehmer über eine alles erstickende Bürokratie lauthals ein. Anfang der 90er Jahre hatte er das ehemalige Mettener Schulgebäude bei einer Zwangsversteigerung erworben und sich dort mit seinem Bedachungsunternehmen niedergelassen. Von Beginn an gab es Scherereien mit den Ämtern.