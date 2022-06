Wer aber kommt für die Kosten auf, und wie hart trifft es die Bürger in Westerkappeln nach den frostigen Temperaturen in diesem Winter? „Eine genaue Antwort darauf kann man derzeit noch nicht geben“, sagt Bürgermeister Ullrich Hockenbrink. Gerade was verschobene Platten auf Gehwegen und aufgeplatzte Asphaltschichten auf Straßen betrifft, kann eine zuverlässige Bestandsaufnahme erst im Frühjahr erfolgen.

Allzu rosig sind die Aussichten dabei nicht. „Ich habe auf der Landstraße nach Tecklenburg schon einige Löcher bemerkt“, sagt Hockenbrink. Vor allem auf den gut geräumten Autobahnen zeigt sich bereits das Ausmaß. Aufgeplatzte Schichten und Schlaglöcher sind an der Tagesordnung. Unumgänglich, dass Steuergelder schon bald für die Reparatur verwendet werden müssen.

Wer aber haftet für die Schäden abseits öffentlicher Straßen auf privaten Grundstücken? „Grundsätzlich gibt es immer zwei, die haften“, sagt Frank Büker von der Provinzial-Versicherung in Westerkappeln. An erster Stelle steht immer der Grundstückseigentümer. Der kann die Räumpflicht gegebenenfalls vertraglich auf seinen Mieter übertragen. Dann zahlt dessen private Haftpflicht, falls es zum Unfall kommt. Der Eigentümer sei aber längst nicht aus dem Schneider. „Gerade die Krankenkassen wenden sich gern an den Hausbesitzer“, sagt Büker.

Damit erst gar keine Unfälle passieren, ist der Verkehrsicherungspflicht nachzukommen. Gehwege müssen geräumt, Eiszapfen abgeräumt sein. Auch hier steht der Grundstückseigentümer in der Pflicht. „Eiszapfen zu entfernen ist eine reine Privatsache“, sagt Bürgermeister Hockenbrink – und zwar eine, zu der man verpflichtet ist. Wer die Eiszapfen hängen lässt, dem droht bestenfalls ein Ordnungswidrigkeitsverfahren. Schlimmstenfalls kommen Menschen zu Schaden. „Nach meinem Kenntnisstand wäre es nicht die erste schwere Verletzung durch einen Eiszapfen“, sagt Büker. So schön sie also sind, Eiszapfen gehören, spätestens sobald es taut, auf Grasnarbenhöhe.

In Westerkappeln aber gibt es derzeit kaum Grund zu klagen. „Sicher, der ein oder andere beschwert sich schon mal, dass der Nachbar nicht geräumt hat. Insgesamt aber ist die Bevölkerung mit dem Winterdienst zufrieden“, resümiert der Westerkappelner Bürgermeister.