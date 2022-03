Vorab produzierte und dann vor Ort zur Brücke zusammengefügte Fertigteile sind das Grundprinzip der Expressbrücken-Technik. In Dülmen reduzierte sich dieses Brückenprojekt so von ursprünglich veranschlagten 20 Monaten Bauzeit auf nur 40 Kalendertage – mit geringem Eingriff in den fließenden Verkehr.

FOTO: Echterhoff