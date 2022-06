Bereits 2013 und 2015 hatten Sweety Glitter & the Sweethearts viel umjubelte Open Air-Shows im Gartenkamp abgeliefert. FOTO: Astrid Springer (Archivfoto) The Hawaiins heizen in Westerkappeln ein Open Air mit Sweety Glitter & the Sweethearts im Freibad am Bullerteich Von Frank Klausmeyer | 07.06.2022, 15:00 Uhr

Die Glam-Flower-Power-Rock´n´Roll-Kultband Sweety Glitter & the Sweethearts spielt in diesem Jahr Konzerte unter anderem in Hamburg und Hannover - und in Westerkappeln. Am Samstag, 27. August, treten sie im Freibad am Bullerteich auf.