Wie bereits beim ersten Wahltermin vor drei Wochen hatte keiner der Besucher nach dem Gottesdienst das Gebäude verlassen. Und wieder herrschte gebannte Stille in der Kirche, während die Presbyter einzeln aufgerufen wurden, um ihre Stimme abzugeben. Ein erstes Aufatmen ging durch die Gottesdienstgemeinde, als Skriba Gerhold Mudrak die beiden Stimmzettelstapel noch einmal halblaut durchzählte. Zwölf Stimmen auf dem einen Haufen, acht auf dem anderen. Damit war definitiv eine Entscheidung gefallen.

„Sie sehen, liebe Schwestern und Brüder, so spannend können auch Wahlen in der Kirche sein“, kommentierte der Superintendent die voraus gegangenen Minuten. „Es freut mich, mit welch großer Aufmerksamkeit Sie die Wahl verfolgt haben.“ Das zeige zudem, dass die Person des Pfarrers eine wichtige Funktion in der Gemeinde in Velpe habe, so Schneider. „Mir ist jedoch auch nicht entgangen, dass Sie diese Wahl mit großer innerer Anspannung verfolgt haben“, so der Superintendent weiter. „Man hätte eine Stecknadel fallen hören können in diesen Minuten der Auszählung.“

Für eine Wahlentscheidung musste einer der beiden Kandidaten die absolute Mehrheit von mindestens elf Stimmen auf sich vereinen. In den beiden ersten Wahldurchgängen am 22. Oktober hatten die Kandidaten Eilert und Maeder jeweils zehn Stimmen erhalten. Vor dem Wahldurchgang am Samstag wies Schneider alle Anwesenden noch einmal auf die Bedeutung der dritten Abstimmung hin. Es sei die letzte Möglichkeit für das Presbyterium, um bei einer Entscheidung zur Besetzung der Pfarrstelle mitzuwirken. Im Falle einer weiteren Pattsituation hätte die Landeskirche von Westfalen die Personal-entscheidung für die Pfarrstelle übernommen.„Diese Entscheidung bitte ich alle zu akzeptieren und mitzutragen, egal, mit welchen Wünschen und Hoffnungen sie die Wahl verfolgt haben“, so der Superintendent. Für die Kirchenältesten habe es mancherlei Belastung bedeutet, einen Weg zur Entscheidung zu finden. Den Presbytern wünschte Superintendent Schneider daher, dass ihnen nun eine Last von den Schultern genommen sei. Nach den Wochen der Wahl könnten sich die Mitglieder des Gremiums wieder ihren anderen vielfältigen Aufgaben in der Kirchengemeinde widmen.