Einige 100.000 Euro Mehrkosten Deutlich mehr Geld für OGS-Kräfte in Westerkappeln Von Frank Klausmeyer | 05.10.2023, 09:01 Uhr Gut 40 Beschäftigte gibt es in den beiden Offenen Ganztagsgrundschulen in Westerkappeln. Um qualifizierte Fachkräfte zu halten und neue zu gewinnen, sollen die Gehälter jetzt deutlich angehoben werden. Foto: CDC/Unsplash

„Alternativlos“ ist nach Meinung des SPD-Fraktionsvorsitzenden Frank Sundermann eine deutliche Gehaltsanhebung für die Beschäftigten im Offenen Ganztag der Grundschulen am Bullerdiek und in Handarpe in Westerkappeln.