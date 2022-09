Viel Verantwortung: Katharina Schiller ist in ihrem Geschäftsbereich für diverse kleine und große Bauprojekte, für die Stadt- und Bauleitplanung, für das Gebäudemanagement, den Umwelt- und Klimaschutz, das Freibad, den Bauhof und die Kläranlagen zuständig. Foto: Frank Klausmeyer up-down up-down Katharina Schiller: Eine Frau mit viel Verantwortung Bauen, Planen, Infrastruktur in Westerkappeln unter neuer Leitung Von Frank Klausmeyer | 14.09.2022, 17:00 Uhr

Sie ist 55 Jahre jung, verheiratet, hat zwei erwachsene Kinder und wohnt in Mettingen. So viel zum Privaten. Doch wo kommt sie beruflich her? Eine berechtigte Frage, schließlich ist Katharina Schiller in die obere Führungsetage des Rathauses berufen worden. Sie muss – anders als Bürgermeisterin Annette Große-Heitmeyer – zwar nicht politisch den Kopf hinhalten, in der Hierarchie begegnet sie der Verwaltungschefin jedoch auf Augenhöhe.