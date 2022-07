An der Lehmkuhle in Seeste hat Friedrich Schönhoff seinen Kriminalroman zum großen Teil geschrieben. An den Tatort des bizarren Mordfalls bittet der Kultur- und Heimatverein am 29. Juli zu einer Lesung. FOTO: Aileen Rogge up-down up-down Lokalkrimi von Friedrich Schönhoff Lesung am Tatort: Kultur- und Heimatverein Westerkappeln lädt zur Lehmkuhle Von Frank Klausmeyer | 21.07.2022, 14:21 Uhr

Nach mehr als zweijähriger Pause bietet der Kultur- und Heimatverein Westerkappeln wieder eine Lesung an – in besonderem Rahmen: Am 29. Juli liest Pastor i.R. Detlef Salomo aus Lotte an dem kleinen Seester Waldsee aus Friedrich Schönhoffs Lokalkrimi „Tod an der Lehmkuhle“.