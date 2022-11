Da kommt einiges zusammen: Wer Windeln braucht, benötigt meist auch eine größere Restmülltonne. Für eine Entlastung der betroffenen Familien sieht die Verwaltung keine finanziellen Spielräume. Symbolfoto: imago images/Sven Ellger up-down up-down Kein Geld für Windelbonus Westerkappelner Verwaltung bleibt beim „Nein“ zur finanzielle Entlastung für Familien Von Frank Klausmeyer | 17.11.2022, 09:49 Uhr

Wenn es nach der Gemeindeverwaltung geht, wird es in Westerkappeln keinen Windelbonus geben. Sie schlägt vor, einen entsprechenden Antrag der SPD-Fraktion – salopp ausgedrückt – in die Tonne zu kloppen. Am heutigen Donnerstag wird der Ausschuss für Senioren und Soziales (ASS) über den Vorschlag beraten.