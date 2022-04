Abgesackte Fahrbahn, Risse, Schlaglöcher – Am Kapellenweg ist der Sanierungsbedarf nicht zu übersehen. Im Rathaus gibt es jetzt Überlegungen für ein innerörtliches Straßennetzkonzept. Damit bestünde Aussicht auf bis zu 100-prozentige Zuschüsse des Landes für Erneuerungsmaßnahmen. FOTO: Frank Klausmeyer Wo gibt es Handlungsbedarf? Riesiger Investitionsstau beim Erhalt des Straßennetzes in Westerkappeln Von Frank Klausmeyer | 13.04.2022, 16:00 Uhr

Die Gemeinde Westerkappeln hat in den vergangenen Jahren Schulen und Sportstätten mit viel Geld modernisiert. Was die Gemeindestraßen betrifft, gibt es dagegen einen riesigen Investitionsstau. Die Bürger können quasi dabei zuschauen, wie das Vermögen unter ihren Füßen dahin bröckelt. Was tun?