„Das ist in Ordnung, aber wurde auch endlich Zeit“ – so reagierte gestern Wilhelmine Kasten-Langer, besser bekannt als Minni, auf die Nachricht aus Düsseldorf. Über 2000 Unterschriften hatten die Betreiberin der Gaststätte „Minnis Paradiesken“ sowie andere Westerkappelner Gastwirte im Sommer 1999 gesammelt, damit die staatlich verordnete „Ungerechtigkeit“ gegenüber den Mitbewerbern im grenznahen Osnabrücker Raum ein Ende findet. Denn in Niedersachsen dürfen Kneipen bis drei Uhr in der Früh den Gästen das Pils auf den Tresen stellen. Minni und ihre Kollegen müssen hingegen offiziell spätestens um ein Uhr den Zapfhahn zudrehen.