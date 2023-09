„Netzausfälle und mangelnder Service“ Breitbandausbau in Westerkappeln: Deutsche Glasfaser weist Kritik zurück Von Frank Klausmeyer | 01.09.2023, 18:48 Uhr Kritik an ihren Dienstleistungen und an ihrem Service weist das Unternehmen Deutsche Glasfaser zurück. Symbolfoto: Klaus Meyer up-down up-down

Immer wieder Netzausfälle, mangelhaften Service und das Ausnutzen einer Monopolstellung hat der SPD-Fraktionsvorsitzende Frank Sundermann aus Westerkappeln der Deutsche Glasfaser Holding GmbH (DG) in der jüngsten Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses vorgeworfen. Diese Kritik will das Unternehmen so nicht stehen lassen.