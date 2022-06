Der Vorsitzende des CDU-Ortsvereins, Wolfgang Jonas, glaubt nicht, dass die Regierungskoalition in Düsseldorf in der Lage ist, die benötigten Gelder für den Landesstraßenbau zur Verfügung zu stellen. "Das ist mit den Grünen nicht zu machen." Dabei steigt das Verkehrsaufkommen insbesondere auf der Osnabrücker Straße. Nicht nur Fachleute und Kommunalpolitiker gleichermaßen prognostizieren mittelfristig ein Verkehrskollaps.

Peter Schierke, der CDU-Fraktionvorsitzende im Westerkappelner Gemeinderat, beantragte deshalb für die kommende Sitzung des Haupt- und Finanzauschusses, die Wohnbaugebiete südlich der Osnabrücker Straße durch eine neue Straße zu erschließen.

Nach den Vorstellungen der CDU soll die Westerkappelner Gemeindeverwaltung mit der Planung einer Trasse von der Tecklenburger Straße zum Industriegebiet Gartenkamp beginnen. Anknüpfungspunkt könne der geplante Kreisel an der Tecklenburger Straße sein. Diese Straße könne den Verkehr aus den bestehenden und den zukünftigen Baugebieten aufnehmen – zum Beispiel aus der Haubreede im Süden der Gemeinde. Zudem würde die Trasse den Durchgangsverkehr aus Velpe in Richtung Osnabrück aufnehmen, heißt es in dem Antrag der Christdemokraten weiter. Bestehende Wohnsiedlungen sollten "in zumutbarer Weise umgangen und möglichst wenig belastet werden".

Die Fraktion möchte die Westerkappelner Verwaltung zudem damit beauftragen, zu prüfen, ob die benötigten Flächen erworben werden können. Ein Planentwurf sei dem Rat unter Beifügung einer Aufsstellung sämtlicher Kosten, Finanzierungs- und Zuschussmöglichkeiten vorzulegen, so die CDU.

Wie die Christdemokraten weiter mitteilen, ist am Montag, 27. November, 20 Uhr, in der Gaststätte "Paradiesken" ein Informationsabend zum Thema "Umgehungsstraße" geplant, an dem auch Bürgermeister Ullrich Hockenbrink teilnehmen wird.