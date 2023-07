Die Polizei hat den Brandort beschlagnahmt. Symbolfoto: Robert Michael/dpa up-down up-down Brandursache unklar Westerkappeln: Hoher Sachschaden nach Brand eines Einfamilienhauses Von Wibke Niemeyer | 10.07.2023, 16:31 Uhr

Am frühen Sonntagmorgen hat es in einem Einfamilienhaus an der Straße „Am Velper Bahnhof“ in Westerkappeln gebrannt. Verletzt wurde dabei niemand.