Default Bild FOTO: Archiv up-down up-down Westerkappeln Austragung in Bramsche fraglich 24.02.2012, 16:29 Uhr

Den Endspurt im Kampf um den Klassenerhalt in der Regionsoberliga hätten die Handballer des THC Westerkappeln eigentlich am Sonntag in Bramsche einläuten wollen. Der Anwurf war für 19 Uhr geplant.