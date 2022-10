Als Günter Wieligmann gestern Desinfektionsmatten kaufen wollte, kam er zu spät: ausverkauft, erst kommende Woche gebe es Nachschub, bekam er gesagt. Also improvisierte der Landwirt aus Sennlich, schüttete Sägemehl vor seine Hofeinfahrt, das er mit dem Desinfektionsmittel tränkte. Vor seinem Stall steht schon seit einigen Tage eine Wanne mit dem Mittel, das die gefährlich Viren abtöten soll. Mehr kann er nicht tun, um seine Rinder im Stall vor der hochinfektiösen MKS-Seuche zu schützen. Dass das eigentlich nicht reicht, weiß er. Denn Schuhe und Autoreifen sind als Übertragungsträger so zwar nahezu ausgeschlossen. Aber was ist mit Kleidung und vor allem mit der Luft? Denn das tückische Virus wird über weite Teile durch Winde transportiert. Bei Feuchtigkeit ist diese Gefahr sogar extrem groß. „Wir können ja eine riesige Plane über den Hof ziehen“, sagt Wieligmann halb scherzend, halb ratlos. Was er erschreckend findet, sind die Tiertransporte: Von Irland nach Frankreich, von dort nach Holland: „Die Tiere werden von Pontius bis Pilatus kutschiert.“ Wie NRW-Landwirtschaftsministerin Bärbel Höhn will auch die Bezirksregierung Münster auf Grund des ausgeprägten Viehverkehrs mit den Niederlanden einen Ausbruch der Maul- und Klauenseuche in der Region nicht mehr ausschließen. Gestern tagte der Krisenstab. Nach Angaben des Landwirtschaftsministeriums sind alleine in den vergangenen vier Wochen 190000 Schweine nach NRW importiert worden. Aus dem „Gelderland“, das niederländische Seuchengebiet, sollen nach den bisherigen Erkenntnissen des Kreisveterinäramtes zehn Transporte in den Kreis Steinfurt gelangt sein. Daraufhin wurden am Mittwoch und am Donnerstag die betroffenen zwölf Höfe in Neuenkirchen, Greven, Nordwalde, Hörstel und Hopsten gesperrt und eine klinische Untersuchung der Bestände angeordnet, erklärte gestern Kreis-Pressesprecher Werner E. Hasse.

Als weitere Schutzmaßnahme müssen Tiertransporte von der Veterinärsbehörde genehmigt werden. Dabei sollen nur Fahrten zum nächstgelegenen Schlachthof erlaubt sein.Unterdessen meiden Landwirte nichts mehr als eine größere Ansammlung von Kollegen. Denn das Übertragungsrisiko ist zu groß. So werden reihenweise Veranstaltungen abgesagt. Zum Beispiel das BSE-Forum, das für kommenden Dienstag im Haus Bonhoeffer in Westerkappeln geplant gewesen war. Die angedachte Hofbesichtung der Westerkappelner CDU-Fraktion fällt ebenfalls aus. Ebenso wurde das für heute und morgen geplante Reitturnier des RV Ibbenbüren abgesagt. Der Westfälisch-landwirtschaftliche Landesverband forderte gestern auf Grund der MKS-Gefahr sogar das sofortige Ende eines Manövers der britischen Armee im Kreis Steinfurt.

Auch Sebastian ist traurig. Eigentlich sollten nämlich seine Mitschüler aus der fünften Realschulklasse als Abschluss einer Unterrichtseinheit zu dem Thema Landwirtschaft den Hof seiner Eltern besuchen. Aber daraus wird vorerst nichts. „Aufgeschoben ist nicht aufgehoben“, sagt seine Mutter Edelgard Steer. Die Bauernfamilie aus Seeste schaut fast stündlich Nachrichten, um zu wissen, ob MKS in Deutschland ausgebrochen ist. Das zerrt an den Nerven der Besitzer eines Rinderbetriebes: „Als würde uns BSE nicht schon genug Sorgen bereiten.“