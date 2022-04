In einem Schreiben an die Neue OZ kritisieren die „Petrijünger“, die fast 95 Prozent des Sees gepachtet haben, sowohl die Polizei als auch die Gemeinde. Entgegen der Zusage, an den so genannten Badetagen Kontrollen durchzuführen, habe „man davon nichts gespürt“. Dort heißt es wörtlich: „Die Polizei sollte des Öfteren mal aussteigen und an entsprechende Stellen am Prärie-See gehen, dann werden sie staunen, welches Bild sich ihr bieten wird.“Nach Angaben der Angler habe sich an dem See nicht nur ein Treff für Nudisten gebildet, sondern auch für Homosexuelle.

Im vergangenen Jahr hatten Vereinsmitglieder zahlreiche obszöne Bilder und sexistische Schriften am See gefunden. Wie das Westerkappelner Ordnungsamt bestätigte, waren diese Funde „unerträglich“. Diesbezüglich hat die Polizei Ermittlungen aufgenommen. Ob die Täter bereits ausgemacht wurden, konnte ein Sprecher der Kreispolizeibehörde gestern nicht sagen.Darüber hinaus sollen Drogenkonsumenten am See ihr Unwesen treiben, „denn es wurden des Öfteren Teile von Drogenbestecken gefunden. Minderjährige haben schon häufig geäußert: Da gehe ich nicht mehr hin.“ In den späteren Abendstunden würden von Jugendgruppen Unmengen von Alkohol konsumiert. Leere Wodka-Flaschen und Bierdosen seien zuhauf zu finden. „Wenn man sie darauf anspricht, reagieren sie aggressiv und gewaltbereit. Daher angelt kaum noch jemand von uns nachts. Das ist einfach zu gefährlich“, sagt ein Angler.

Der Verein fordert von der Polizei und dem Ordnungsamt, dass sie gemeinsam „hier einmal gründlich aufräumen und diesem Treiben endgültig ein Ende setzen“. Das Ordnungsamt Westerkappeln reagierte auf die Vorwürfe mit dem Hinweis, dass sehr wohl der ruhende Verkehr auf der Sandstraße „konsequent und regelmäßig“ überprüft werde. Ein Mitarbeiter: „Wir können dort aber natürlich nicht den ganzen Tag jemanden hinstellen.“Der Verein mit seinen 240 Mitgliedern, darunter 45 Jugendliche, lehnt den Badebetrieb nicht grundsätzlich ab. Auch dürften die Badegäste nicht über einen Kamm geschoren werden, betonte ein Mitglied. Nur diese Auswüchse müssten unterbunden werden. Die Unmenge an Unrat und zerschlagenden Flaschen zeige, „dass einige Gäste sich nicht wie Gäste benehmen können“. Und obwohl das Baden nur begrenzt erlaubt sei, werde der gesamte See in Beschlag genommen. Sofern nichts anderes nützt, will der Verein eventuell von seinem Hausrecht Gebrauch machen und das Betreten der Fläche untersagen. Ein Vereinsmitglied sauer: „Wir zahlen Pacht und können nicht angeln.“