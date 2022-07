Default Bild FOTO: Archiv up-down up-down Westerkappeln Amphibien wandern: Sperrungen Von PM. | 24.02.2012, 16:22 Uhr

Es ist wieder einmal so weit: Die Temperaturen sind inzwischen auch nachts so hoch, dass sich Frösche, Kröten, Molche und Salamander auf ihre alljährliche Wanderung begeben, um die Gewässer aufzusuchen, in denen sie sich vermehren, teilt die Umweltbeauftragte der Gemeinde Lotte, Kornelia Lauxtermann, mit.