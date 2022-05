FOTO: Anke Beimdiek Feuerwehreinsatz in Waldstück Wallhecke in Westerkappeln steht lichterloh in Flammen Von Frank Klausmeyer | 02.05.2022, 15:14 Uhr

Die Westerkappelner Freiwillige Feuerwehr ist am späten Sonntagabend zu einem Feuer in einem Waldstück an der Straße Im Hook in Westerbeck ausgerückt. Dort stand ein etwa 35 Meter langer und fünf Meter breiter Haufen aus aufgeschichtetem Totholz und Ästen zwischen zwei Grundstücken lichterloh in Flammen. Die Polizei spricht von einer Wallhecke.