Zwei Leitungen an gleicher Stelle Auf Reinhards Kinstlers Grundstück in Velpe wird doppelt gebuddelt – muss das sein? Von Anke Beimdiek | 23.08.2023, 11:59 Uhr

Auf dem Grundstück von Reinhard Kinstler aus Velpe werden wohl gleich zweimal Bagger anrollen. In diesen Tagen muss ein Anschluss an die kommunale Abwasserleitung gelegt werden, demnächst kommt Glasfaser. Für die Versorgungsleitungen werden an gleicher Stelle Gräben auf 100 Meter Länge zweimal ausgehoben und wieder verschlossen. Ist das nötig?