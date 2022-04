Die Aktionstage im September 2019 war die letzte große Veranstaltung am Traktorenmusem vor der langen Corona-Zwangspause. Jetzt werden die Kartoffeln gepflanzt, die im Herbst geerntet werden. FOTO: Archiv/Heinrich Weßling Traktorenmuseum öffnet nach Renovierung Nach zweieinhalb Jahren Corona-Pause wieder Feldtage in Westerkappeln Von Anke Beimdiek | 27.04.2022, 15:00 Uhr

Das Traktorenmuseum ist in den vergangenen Monaten herausgeputzt worden und erstrahlt zum Saisonauftakt in neuem Glanz. Am 7. und 8. Mai gibt es für Besucher die erste Möglichkeit, die komplett renovierte Hofanlage in Augenschein zu nehmen. Mehr als zweieinhalb Jahre nach der letzten großen Veranstaltung vor der Corona-Zwangspause werden erstmals wieder die Feldtage auf dem Museumsgelände an der Lotter Straße veranstaltet.