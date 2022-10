Die Resonanz auf die beiden diesjährigen Feldtage am Traktorenmuseum Westerkappeln haben die Erwartungen der Veranstaltungen übertroffen. Foto: Holger Luck up-down up-down Saison neigt sich dem Ende zu Traktorenfreunde Westerkappeln von Besucheransturm überwältigt Von aw | 25.10.2022, 09:55 Uhr

Voller Zuversicht, aber auch begleitet von der Unsicherheit, ob Corona nicht wieder einen Strich durch die Rechnung machen würde, blickten die Traktorenfreunde in Westerkappeln vor einem halben Jahr der Saison an ihrem Museum in Düte entgegen. Zurückblickend sei die Saison sogar sehr gut gelaufen, erzählt Wolfgang Gehrke, der sich als ehrenamtlicher Helfer am Traktorenmuseum engagiert.