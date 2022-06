Auch die Fußballschule von Hannover 96 machte im Quitt-Stadion Station und vermittelte den jungen Kickern wichtige Tipps für das Spiel auf dem Rasen.. FOTO: Archiv up-down up-down Trainingscamp mit Manni Kaltz Fußballschule von Hannover 96 in Westerkappeln Von Bernhard Tripp | 18.07.2013, 10:48 Uhr

496 Tage war vor eineinhalb Jahren der erste offizielle Stand des Countdowns, der die Zeit bis zum Beginn des Trainingscamps des TSV Westfalia 06 Westerkappeln in Kooperation mit der Hannover-96-Fußballschule zählte. Jetzt ist der Countdown fast abgelaufen, denn am Freitag startet mit Beginn der Sommerferien in NRW das große Trainingswochenende im Hanfriedenstadion.