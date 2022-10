Bei der Teleradiologie werden die Röntgenbilder zu einem Radiologen übertragen, der diese analysiert. Foto: imago images/Westend61 up-down up-down Thema bei Westerkappelner Politikern Modellprojekt Teleradiologie: Was passiert mit den 6833 Unterschriften? Von Frank Klausmeyer | 27.10.2022, 15:15 Uhr

Das Thema „Modellprojekt Teleradiologie in Westerkappeln“ hat jetzt erstmals auch die politischen Gremien in Westerkappeln erreicht – wenn auch auf indirektem Wege. Martina Bierbaum, Mitglied einer Patienteninitiative, erkundigte sich am Dienstag in der Einwohnerfragestunde des Bürgerausschusses, wie denn mit den gesammelten Unterschriften und einer Online-Petition verfahren werde.