Knöchel verstaucht, schnell zum Röntgen ins Ärztehaus am Wilkenkamp und die Bilder zum Radiologen in Ibbenbüren senden – das ist die Wunschvorstellung, deren Umsetzung jedoch schwierig scheint. Im Gespräch ist jetzt ein Röntgentag pro Woche. FOTO: imago/Niehoff Teleradiologie ist Wahlkampfthema Ärzte am Wilkenkamp Westerkappeln starten „Postkartenaktion“ Von Frank Klausmeyer | 12.05.2022, 12:05 Uhr

Die hausärztliche Gemeinschaftspraxis am Wilkenkamp bringt diese Tage mit dem „Wochenblatt Westerkappeln“ tausende Flyer unter die Leute. „Röntgen in Westerkappeln ermöglichen!“, lautet der in großen Lettern gedruckte Aufruf – verbunden mit der Bitte, die Online-Petition „Modellprojekt Teleradiologie ermöglichen“ zu unterschreiben. Unterdessen laufen im Hintergrund Gespräche über eine Lösung.