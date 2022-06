Der Schützenverein Obermetten ist wieder an eine altbekannte Stätte zurückgekehrt. Nach fünfjähriger Unterbrechung fand die Jahresversammlung wieder in der ehemaligen Gaststätte Steinriede statt, dem „Obermettener Vereinsheim“.

Der 1. Vorsitzende Lothar König würdigte in seiner Begrüßung vor allem die gute Beteiligung der Schützen an den Veranstaltungen des vergangenen Jahres. So waren am Himmelfahrtstag rekordverdächtige 90 Mitglieder zur Königsproklamation angetreten.

Die Schießgruppe des Vereins habe an 16 Pokalschießen teilgenommen und auch noch ein Pokalschießen ausgerichtet. Der Gewinn des Viererpokals war sicherlich der größte Erfolg, so Holger Lagemann, der über die Aktivitäten der Schießgruppe berichtete. Die Mitgliederzahl ist mit 119 Mitgliedern nahezu konstant geblieben. Auch wenn keine Vorstandswahlen notwendig waren, wurden zwei Posten neu besetzt. Friedhelm Aufderhaar wurde zum stellvertretenden Fahnenoffizier ernannt. Außerdem wird die Kasse von Manuel Horstmann und Friedhelm Brömstrup geprüft. Einige Veränderungen wird es beim Schützenfest geben. So wird am Schützenfestfreitag kein Bullriding-Wettbewerb mehr stattfinden. „Nach vier Jahren möchten wir einfach mal wieder etwas Neues bieten“, berichtete Achim Frehmeyer, der bisher das Bullenreiten organisiert hatte. Seine neue Idee, ein Tauziehen anzubieten, fand großen Anklang. So sollen Herren- und Damenmannschaften ihre jeweiligen Meister ermitteln. Als besondere Herausforderung soll in der Mitte der Kampfarena ein kleiner Swimmingpool aufgebaut werden. „Manche Verlierermannschaft wird dann wohl im kühlen Nass enden“, prophezeite Frehmeyer. Die Resonanz auf das Angebot sei jetzt schon sehr positiv. Achim Frehmeyer nimmt noch Meldungen von Mannschaften – vier Personen pro Team – unter Telefon 05404/917910 entgegen. Der Tag endet dann mit einem Tanzabend mit „DJ Karsten“.