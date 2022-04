„Taki macht’s klar“ besuchte die Grundschule am Bullerdiek und zeigte den Kindern, wie sie brenzlige Situationen meistern und mit Konflikten umgehen können. FOTO: Anke Beimdiek Wie lassen sich brenzlige Situationen bewältigen? „Taki macht‘s klar!“ an der Grundschule am Bullerdiek Von Anke Beimdiek | 03.04.2022, 12:06 Uhr

Langsam kehrt Normalität in den Schulalltag zurück: Jetzt war zum ersten Mal seit zwei Jahren wieder „Taki macht‘s klar!“ an der Grundschule am Bullerdiek zu Gast. Dabei handelt es sich um ein pädagogisches Konzept für Kinder im Grundschulalter, das ihnen in Stress- und Konfliktsituationen alternative Lösungswege aufzeigen soll.