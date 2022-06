Dabei waren die Voraussetzungen am Sonntag zunächst nicht die besten. Neben Rene Köhler musste auch Manuel Schröer passen. „Im Training am Donnerstag zeigte sich, dass seine Verletzung noch nicht abgeheilt ist und die Schmerzen zu stark waren“, sagte Helmich. Nils Laters und Carsten Schulze waren zudem aus privaten Gründen verhindert. So rückten Steffen Kiesewetter, Sebastian Kolek und Jona Feye aus der A-Jugend ins Team.

Die ersten zehn Minuten gestalteten sich ausgeglichen. Meist führten die Gäste mit einem Tor. In dieser Phase war es Daniel Kellermeier mit mehreren starken Paraden, der den THC im Spiel hielt. Nach zwölf Minuten ging der THC dann zum ersten Mal in Führung (8:7). „In der Deckung waren wir etwas zu nachlässig und haben einfache Tore zugelassen, sodass es bis zum 10:10 ausgeglichen war“, kritisierte der THC-Trainer.

Als der THC mit 13:11 vorne lag, gab es zwei Zeitstrafen gegen die Hausherren. Trotz doppelter Unterzahl gelangen Steffen Kiesewetter aber zwei weitere Treffer zum 15:11. Mit vier Toren Vorsprung (16:12) ging es kurz danach auch in die Halbzeitpause.

Nach Wiederanwurf ging es dann recht schnell. Nachwuchsspieler Jona Feye sorgte mit seinem Elan dafür, dass der THC seine Führung ausbaute. So lagen die Westerkappelner in der 37. Minute mit 22:13 klar vorne. „Die Bissendorfer kamen mit dem schnellen Spiel, insbesondere der schnellen Mitte, überhaupt nicht klar“, beschrieb Helmich diese Phase. Die Partie war zu dem Zeitpunkt so gut wie gelaufen. Der THC baute seinen Vorsprung aber weiter aus. 29:18 stand es in der 45. Minute.

„Der Vorsprung hätte noch höher ausfallen können, aber angesichts des sicheren Sieges wurden einige Chancen vorne vergeben. Am Ende stand aber ein deutlicher und verdienter Sieg“, sagte Helmich am Schluss. Erfreulich sei es für ihn, dass sich wieder zehn Spieler, darunter auch die A-Jugendlichen, in die Torschützenliste eingetragen hätten.