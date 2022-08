Sweety Glitter & the Sweethearts versprechen eine große Show - wie hier beim Auftritt im Capitol in Hannover vor drei Jahren. FOTO: imago images/Wallmüller (Symbolfoto) up-down up-down Am Samstag beim Open Air in Westerkappeln Sweety Glitter über Kunsthaar und schlechten Musikgeschmack Von Frank Klausmeyer | 24.08.2022, 13:45 Uhr

Am kommenden Samstag startet auf dem Gelände des Freibades das Open-Air-Konzert „Sweety Glitter & The Sweethearts“, die ihr 35-jähriges Bestehen feiern. Wir haben mit Frontman Volker Ptersen (57) alias Sweety Glitter unter anderem über die bevorstehende Show am Bullterich gesprochen.