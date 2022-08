Die Turnhalle Handarpe ist wegen Sanierungsarbeiten zurzeit gesperrt. In deren Zuge soll auch ein barrierefreie Zugang geschaffen werden. FOTO: Frank Klausmeyer up-down up-down Arbeiten dauern länger als geplant Sanierung der Turnhalle Handarpe: Gemeinde investiert rund 190.000 Euro Von Frank Klausmeyer | 16.08.2022, 12:00 Uhr

Was die Nutzung der Sport- und Turnhallen in der Gemeinde betrifft, wird den Westerkappelner Schulen und Vereinen seit Jahren Improvisationsvermögen abverlangt. Jetzt ist auch noch die Turnhalle in Handarpe gesperrt.