Unermüdlich zieht ein Rasenmäher-Roboter seine Kreise auf dem Fußballplatz im Hanfriedenstadion. Obwohl das Geläuf schon einen guten Eindruck macht, wird es vor Mitte August wohl nichts mit der Freigabe, wie die Mitglieder des Bauausschusses am Dienstag bei einem Ortstermin erfuhren. FOTO: Frank Klausmeyer Platzfreigabe nun im August geplant So steht es um die Rasensanierung im Westerkappelner Hanfriedenstadion Von Frank Klausmeyer | 27.05.2022, 09:55 Uhr

Der Rasen im Westerkappelner Hanfriedenstadion sprießt in sattem Grün. Fußballer möchten da vermutlich am liebsten sofort ihre Stollenschuhe schnüren. Doch so schnell geht das nicht: Vor Mitte August wird der Platz nicht bespielbar sein.