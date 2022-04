Der Sendemast, den die Telekom auf einem Grundstück der Familie Leyschulte errichtet hat, ist in Betrieb. Thomas Fannasch (von links), Bürgermeisterin Annette Große-Heitmeyer und Birgit Leyschulte freuen sich, dass die Seester nicht länger im Funkloch sitzen. FOTO: Anke Beimdiek Neuer Mobilfunkmast in Oberdorf ist in Betrieb Mieser Empfang war einmal: Seeste hat jetzt 5 G-Standard Von Anke Beimdiek | 21.04.2022, 15:15 Uhr

Die Zeiten des miesen Handyempfangs in Seeste sind vorbei. Die Deutsche Telekom hat jetzt in der Bauerschaft den Funkmast in Betrieb genommen, den die Gemeinde bei der „Wir jagen Funklöcher“-Kampagne „gewonnen“ hatte. Seit Ende März funkt der neue Sendemast in Oberdorf.