Klassischen britischen Stahl bringt „Crusader“ - nach eigenen Angaben Europas führende „Saxon“-Tribute-Band - nach Düte. FOTO: Crusader up-down up-down Zum 17. Mal in Westerkappeln Schwermetall beim Schützenfest: Am 22. Juli startet „Düte rockt“ Von Frank Klausmeyer | 19.07.2022, 12:17 Uhr

Als vor fast 20 Jahren eine Handvoll Mittdreißiger auf die Idee kam, das Schützenfest in Düte um einen Heavy-Metal-Abend zu bereichern, rümpfte so mancher im Verein die Nase. Doch längst ist „Schwermetall“ ein fester Bestandteil des Schützenfestes. Zum mittlerweile 17. Mal findet am Freitag, 22. Juli, „Düte rockt“ statt, ein Festival für alle, die es gerne eine Nummer härter und lauter auf den Ohren haben.